Ein neuer Spielmodus erscheint diesen Monat für Uncharted 4: A Thief's End. Die Entwickler haben jetzt weitere Details bekanntgegeben.

In diesem Monat erscheint der Survival-Modus für Uncharted 4: A Thief's End. In dem Modus kämpft ihr gegen 50 Gegnerwellen in zehn verschiedenen Gebieten. Jedes davon nimmt etwa 20 Minuten in Anspruch. Hinzu kommen verschiedene Ziele, die ihr absolvieren müsst. Ihr kämpft also nicht nur ums Überleben, sondern sucht Schätze oder schaltet ein bestimmtes Ziel aus. Außerdem wurden Bossgegner bestätigt, bei denen es sich um Geisterpiraten handelt. Diese besitzen mystische Fähigkeiten und jeder von ihnen erfordert eine bestimmte Vorgehensweise.

Der Designer Vinit Agarwal hat auch bekanntgegeben, dass der Survival-Modus online spielbar sein wird. Hier könnt ihr entweder mit einem anderen Spieler oder einem computergesteuerten Partner spielen. Hinzugefügt wurde noch, dass dieser sowohl Wiederbelebungen als auch Nahkampfangriffe ausführt und so durchaus hilfreich ist. Während eines Spiels mit KI-Partnern kann jederzeit ein menschlicher Spieler einsteigen. Ein lokaler Koop-Modus ist allerdings nicht vorhanden. Der Survival-Modus erscheint Mitte Dezember kostenlos für alle Besitzer von Uncharted 4: A Thief's End.