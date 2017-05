Naughty Dog hat über den hauseigenen Blog frische Inhalte für den Multiplayer-Modus von Uncharted 4: A Thief's End angekündigt. Der Classic-Modus feiert dabei ein Comeback.

Die Entwickler bestätigten in einem Blog-Eintrag nun, dass Uncharted 4 in Kürze neue Inhalte spendiert bekommt. Ab dem 05. Mai 2017 wird demnach der Classic-Modus Einzug erhalten. Über die Beta-Playlist werdet ihr den klassischen Spielmodus zocken können; dieser soll euch eine ähnliche Spielerfahrung wie in den Vorgängern Uncharted 2 und Uncharted 3 bieten. Es gibt kein Radar und keinen Ingame-Story, keine mystischen Gegenstände, keine Sidekicks und mehr.

In der Beta-Playlist werden zudem weitere Features wie die Einschränkung des Gebrauchs von Hero-Waffen ausgetestet. Der Classic-Modus war bereits früher über die Beta-Playlist verfügbar, wurde dann aber zugunsten von King of the Hill zunächst eingestampft.

Im Zeitraum vom 05. bis 08. Mai 2017 will Naughty Dog Spielern, die sich einloggen, zudem mit einer Mexiko-Cap als Item eindecken. Zudem werde ein 50-Prozent-Bonus für alle Herausforderungen im Multiplayer sowie in den Survival-Modi freigeschaltet.