Möglicherweise steht die Ankündigung eines weiteren Aufeinandertreffens zwischen Ryu, Wolverine und Co. bevor. Angeblich soll die Marvel vs. Capcom 4 auf der PlayStation Experience am 3. und 4. Dezember 2016 in Anaheim erfolgen.

Wie die Kollegen von Polygon berichten, ist Marvel vs. Capcom 4 im Jahr 2017 für Konsolen erscheinen. Die Enthüllung soll bereits auf der PlayStation Experience am 3. und 4. November 2016 erfolgen. Die PSX ist außerdem der Veranstaltungsort des Capcom Cups 2016. Obwohl viele davon ausgingen, dass das Studio neue Informationen zu Street Fighter V preisgeben würde, könnte die Enthüllung eines völlig neuen Spiels geplant sein.

Schenkt man Polygon Glauben, wird es wieder einige Charaktere aus dem Marvel-Universum geben, X-Men-Charaktere, die in den letzten Teilen eine größere Rolle spielten, sollen in Marvel vs. Capcom 4 nicht vertreten sein. Der letzte Teil, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 erschien 2011 und ist noch heute auf Turnieren sehr beliebt. Die Hoffnungen der Fans wurden schön öfter zurückgewiesen.