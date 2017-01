Release für PC + Xbox One datiert

Ultimate Marvel vs. Capcom 3

Capcom bringt das ursprünglich einmal 2011 veröffentlichte Ultimate Marvel vs. Capcom 3 nun auch auf PC und Xbox One. Eine PS4-Version war bereits Ende 2016 erschienen.

Mit dem PC und der Xbox One folgen nun Anfang dieses Jahres die beiden weiteren aktuellen Plattformen. Entsprechende Umsetzungen hat Capcom heute angekündigt und gleichzeitig auch mit einem Erscheinungstermin versehen.

Der Release für PC und Xbox One wird am 07. März 2017 erfolgen. Eine Retail-Version in limitierter Auflage beinhaltet neben dem Spiel und einem überarbeiteten Cover auch einen exklusiven Comic mit Zeichnungen von Sean Chen und Gerardo Sandoval von Marvel. Im Übrigen könnt ihr euch das gute Stück auch digital zulegen.