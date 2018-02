Einige der kommenden Titel des französischen Entwicklers und Publishers Ubisoft sind ja bereits bekannt, darunter The Crew 2 und Skull & Bones. Darüber hinaus gibt es aber noch ganze zwei in näherer Zukunft eingeplante AAA-Titel, von denen wir noch nichts wissen.

Ubisoft hat unlängst ja angekündigt, künftig weniger neue Spiele pro Jahr veröffentlichen und stattdessen bestehende Titel mit mehr Inhalten versorgen zu wollen. Dennoch hat man für das neue Fiskaljahr insgesamt vier AAA-Titel eingeplant. Allerdings sind davon bislang lediglich zwei bekannt: The Crew 2 und Skull & Bones.

Neben dem Open-World-Rennspiel und dem Piraten-Abenteuer sollen jedoch noch zwei weitere AAA-Spiele vor April 2019 erscheinen. Daher gibt es nun natürlich einige Spekulationen, worum es sich bei diesen Titeln handeln könnte.

Nachdem zuletzt ja bekräftigt wurde, dass man Assassin's Creed: Origins ausgiebig mit weiteren Inhalten versorgt werden soll, scheint ein neuer Teil dieser Reihe im aktuellen Geschäftsjahr eher unwahrscheinlich, auch wenn es zuletzt Gerüchte um den nächsten Teil gab, der vermeintlich in China angesiedelt sein könnte. Auch Rainbow Six: Siege und For Honor werden weiter mit neuen Inhalten versorgt und Far Cry bekommt ja bereits in den kommenden Wochen mit Far Cry 5 einen neuen Teil.

Da gegenwärtig auch ein neues Splinter Cell eher unwahrscheinlich erscheint und noch nicht abzusehen ist, wie die Pläne Ubisofts rund um Steep aussehen, erscheinen derzeit Watch_Dogs 3 und The Division 2 als die wahrscheinlichsten möglichen AAA-Sequels. Offiziell bestätigt sind diese Spekulationen aber freilich nicht, so dass wir gespannt auf Ankündigungen seitens Ubisoft selbst warten dürfen.