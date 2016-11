Ein neues Studio wurde durch Ubisoft in Osteuropa eröffnet. Derzeit arbeitet das dort ansässige Team an Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.

Der Entwickler und Publisher Ubisoft hat via Pressemitteilung verkündet, dass ein neues Produktionsstudio in Belgrad eröffnet wurde. Ubisoft Belgrad ist das vierte Studio in Osteuropa und hebt die Anzahl der Mitarbeiter in dieser Region auf über 2000. Derzeit sind dort 15 Leute beschäftigt, die allesamt an Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands arbeiten. Das Ziel im kommenden Jahr ist es, die Anzahl der Mitarbeiter auf 40 zu erhöhen.

"Serbien hat in Bezug auf Talent und speziell in technischer Hinsicht eine Menge zu bieten. Wir sind immer auf der Suche nach Märkten die ein hohes Potential aufweisen und die notwendige Leidenschaft, Expertise sowie Fertigkeiten besitzen. Unsere Investition in Serbien ist aufgrund des guten Rufs in verschiedenen Schlüsselfaktoren ein perfekter Treffer für die Entwicklung unserer Spiele." erklärt der Managing Director Sebastien Delen.

Außerdem teilt Ubisoft noch mit, dass auch die lokalen Universitäten mit eingebunden werden und Studenten für einen Einstieg in die Branche der Spieleentwicklung animieren sollen. Derzeit sind lediglich Programmierer im Studio beschäftigt, aber auch andere Arbeitsangebote sollen in Zukunft folgen.