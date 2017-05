Es ist noch nicht lange her, da ließ Ubisoft mit einem neuen Deal aufhorchen. Im Zuge dessen wird der französische Entwickler und Publisher offizielle Spiele rund um die erfolgreiche Film-Franchise "Avatar" veröffentlichen. Das erste Werke lässt aber noch sehr lange auf sich warten.

Wer bislang noch hoffte, dass das erste Avatar-Spiel von Ubisoft beispielsweise bereits 2018 erscheinen könnte, der sieht sich getäuscht. Wie nach der ursprünglichen Avatar-Ankündigung im Februar nun bekannt wurde, lässt der Release noch sehr lange auf sich warten.

In einem Statement gegenüber den englischsprachigen Kollegen von IGN sagte ein Ubisoft-Sprecher nun, dass man das Spiel nicht zu weit vom nächsten Film der Reihe entfernt veröffentlichen wolle. "Avatar ist eine der größten und einflussreichsten Entertainment-Marken. Unser erstes Spiel war profitabel und wir haben große Pläne für das neue, mit einem sehr starken Studio und starker Engine. Der Kinofilm wird Ende 2020 veröffentlichen und daher wird das Spiel nicht vor dem Fiskaljahr 2021 erscheinen", so der Ubisoft-Sprecher.

Das Fiskaljahr 2021 beginnt bei Ubisoft am 01. April 2020 und dauert bis zum 31. März 2021. Damit habt ihr nun einen groben Zeitplan, bis wann ihr mit einem Release rechnen könnt. Am wahrscheinlichsten ist die Veröffentlichung quasi exakt zum Film, also eher zum Weihnachtsgeschäft 2020. Der Kinostreifen "Avatar 2" soll am 18. Dezember 2020 anlaufen.