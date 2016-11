Ubisofts Senior Producer Nouredine Abboud sieht durch die PlayStation 4 Pro und Xbox One Scorpio eine neue Grafikgeneration auf uns zukommen. Dafür vergeht aber noch etwas Zeit.

Während Sonys PlayStation 4 Pro schon in den Regalen liegt, lässt die Xbox One Scorpio noch etwa ein Jahr auf sich warten. Den Leistungsschub wollen Entwickler unter anderem für mehr Grafikdetails nutzen, wie wohl auch Ubisofts Senior Producer Nouredine Abboud für Ghost Recon: Wildlands. In einem Interview sprach Abboud über die Möglichkeiten neuer Hardware, sie "gibt uns die Werkzeuge, um in unseren Spielen noch innovativer zu sein. Das schließt die Möglichkeit ein, unsere Spielegrafik auf ein neues Level anzuheben".

Abboud gibt allerdings zu bedenken, dass die neuen Möglichkeiten erst mit der Zeit wirklich ausgereizt werden können. Bis man die Performance-Schübe vollständig für ein neues Grafikniveau nutzen kann, würden Jahre vergehen. Auch Ghost Recon: Wildlands wird auf die höhere Leistung der PlayStation 4 Pro zurückgreifen. Was genau sich verbessert, teilte Abboud allerdings nicht mit.