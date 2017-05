Offiziell: Neues Assassin's Creed, Far Cry und The Crew

Ubisoft bestätigt offiziell per Pressemeldung: neue Teile von Assassin's Creed, Far Cry und The Crew werden 2017 und 2018 erscheinen. Bisher waren lediglich Gerüchte über eine Rückkkehr der erfolgreichen Marken zu vernehmen, aber nun haben wir Gewissheit.

Update: Soeben wurde ein erstes Logo zum neuen Assassin's Creed veröffentlicht.

Ursprüngliche News: Soeben gab Ubisoft seinen aktuellen Finanzreport per Pressemeldung bekannt. Neben einem Haufen langweiliger Zahlen schreit uns vor allem ein beinahe schon versteckter Satz auf Seite 2 des 14-seitigen Berichts förmlich an: "In 2017-18 we will see the exciting returns of Assassin’s Creed, Far Cry, The Crew and South Park."

Damit ist es nun gewiss: Die bereits durch die Gerüchteküche der letzten Tage gondelnden Nachfolger zu Assassin's Creed und Far Cry werden in diesem oder nächsten Jahr erscheinen. Dass sich außerdem auch ein Nachfolger von The Crew in Arbeit befindet, war bislang nur ein sehr wages Gerücht, das hiermit aber nun Bestätigung fand. South Park: die rektakuläre Zerreißprobe wird bekanntlich nach mehreren Verschiebungen Ende des Jahres erscheinen.

Nähere Einzelheiten wie einen Release-Termin, Details zu den Inhalten oder selbst den genauen Titel der einzelnen Spiele gehen aus dem Finanzreport leider nicht hervor. Es ist aber mit näheren Infos und einer offiziellen Ankündigung auf oder noch vor der bevorstehenden E3 Anfang Juni auszugehen.

Zumindest was das neue Assassin's Creed angeht, sprudelt die Gerüchteküche der letzten Tage zunehmend glaubwürdige Infos an die Oberfläche. Erst heute wurden etliche Infos zu Story und Gameplay von Assassin's Creed Origins, so der angebliche Titel, geleakt.

Welche Fortsetzungen wünscht ihr euch sonst noch? Hier sind unsere Top 10 Spiele-Fortsetzungen, die wir uns wünschen