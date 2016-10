Ubisoft hat heute weitere Figuren innerhalb der hauseigenen Ubicollectibles-Reihe für Sammler angekündigt. Dieses Mal drehen sich diese um die Verfilmung der bekannten Franchise Assassin's Creed.

Passend zum Kinostreifen mit Michael Fassbender, der am 27. Dezember in die hiesigen Kinos kommt, wird zwei offizielle Figuren sowie weitere Extras geben. Bei den beiden Figuren handelt es sich um Aguilar und Maria. Zudem erwarten euch offizielle Nachbildungen des Edenapfels und der Truhe, in der er gemeinsam mit Aguilars versteckter Klinge aufbewahrt wird.

Aguilar und Maria sind hochgradig detaillierte Figuren, welche die beiden Helden des Films darstellen. Sie sind 24 beziehungsweise 23 Zentimeter groß, tragen traditionelle Assassinen-Outfits und ihre Gesichter sind anhand von 3D-Scans der Schauspieler Michael Fassbender und Ariane Labed entstanden. Die beiden Figuren können zu einem einzigartigen Diorama zusammengesetzt werden.

Der Edenapfel ist eine lebensgroße Nachbildung des begehrten Artefakts aus dem Film. Durch Drücken eines unauffälligen Knopfes kann der Apfel innerlich zum Leuchten gebracht werden. Außerdem werden exklusiv im Uplay Shop 2.700 limitierte Editionen der Truhe erhältlich sein, die den Edenapfel enthält. Sämtliche Artikel können ab sofort im Uplay Shop bestellt werden.