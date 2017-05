Im Rahmen der Finanzpressekonferenz hat sich Ubisoft zur Performance einzelner Spiele geäußert. Vor allen Dingen die Tom-Clancy-Titel entpuppen sich dabei als Erfolgsgeschichte.

Die aktuellen Tom-Clancy-Spiele des französischen Entwicklers und Publishers erfreuen sich größter Beliebtheit. Im Finanzbericht führte Ubisoft aus, dass man zuletzt die Zahl der monatlich aktiven Online-Nutzer massiv um 27 Prozent im vierten Quartal des Geschäftsjahres - dieses entspricht dem ersten Quartal des Kalenderjahres 2017 - steigern konnte. Das sei auch auf den Release von Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands zurückzuführen. Dieses allein sorgte für einen 60-prozentigen Anstieg in dieser Kategorie für die Ghost-Recon-Marke.

Die Tom-Clancy-Spiele zählen mittlerweile 44 Millionen registrierte Spieler. Dafür zeichnen vor allen Dingen die aktuellen Titel The Division, Ghost Recon: Wildlands und Rainbow Six: Siege verantwortlich, denn allein in den letzten 18 Monaten lag das Wachstum hier bei 150 Prozent. Wildlands sei das sich am besten verkaufende Spiel der Videospielindustrie seit dem Beginn des Jahres 2017 gewesen so Ubisoft und auch For Honor ist als zweiterfolgreichster Titel gut unterwegs.

"Über die letzten drei Jahre hinweg hat Ubisoft mit beachtenswertem Erfolg mehrere neue Marken kreiert und Rainbow Six und Ghost Recon neu aufgelegt", sagt CEO Yves Guillemot daher folgerichtig. Den Kurs wolle man in diesem Geschäftsjahr mit einem neuen Assassin's Creed, Far Cry 5, The Crew 2 und South Park fortsetzen; im darauffolgenden Fiskaljahr folgen vier weitere AAA-Titel, darunter auch eine neue Multiplayer-IP.