Ubisoft soll laut Analyst Daniel Ahmad von Niko Partners noch drei Neuankündigungen in diesem Jahr planen. Bei allen drei Spielen soll es sich um Triple-A-Titel handeln.

Anscheinend plant Ubisoft in diesem Jahr noch drei Triple-A-Neuankündigungen wie Branchen-Insider und Analyst Daniel Ahmad von Niko Partners auf Twitter schreibt. Demnach sollen die Spiele alle noch vor dem 31. März 2018 und damit im laufenden Geschäftsjahr, das am 01. April 2017 angefangen hat, erscheinen. Um welche Titel es sich handelt, gibt Ahmad nicht an. Auch ist offen, ob es sich um gänzlich neue Marken oder neue Teile bekannter Reihen handelt.

Schon seit einiger Zeit halten sich die Gerüchte, das die im vergangenen Jahr pausierte Assassin's-Creed-Reihe noch 2017 zurückkehren könnte. Demnach soll ein in Ägypten angesiedelter neuer Teil der Action-Adventure-Serie mit dem Titel Assassin's Creed: Empire Ende 2017 erscheinen. Ein möglicher weiterer Titel könnte das ebenfalls schon seit längerem gehandelte Crossover-Rollenspiel mit Ubisofts Rabbids und Charakteren aus Nintendos Super-Mario-Universum sein. Erst kürzlich verdichteten sich die Gerüchte um eine mögliche Veröffentlichung von Mario + Rabbids Kingdom Battle im August oder September.

Ein Post auf der offiziellen Facebook-Seite von Ubisoft hat vor wenigen Tagen zudem Spekulationen aufgeworfen, der französische Publisher und Entwickler könne eine Ankündigung zu Far Cry planen. Aufgrund des verwendeten Artworks zu Far Cry 3 gelten neben einem Remaster des Ego-Shooters für aktuelle Konsolen auch ein neuer Teil, ein Prequel oder Spin-off als Möglichkeit. In den Kommentaren von Daniel Ahmads Twitter-Post werden außerdem ein neues Tom Clancy's Splinter Cell oder ein Nachfolger von The Crew als mögliche Neuankündigungen gehandelt.

Ob Ubisoft tatsächlich drei Triple-A-Spiele ankündigen wird, ist derzeit noch offen. Eine mögliche Enthüllung der Titel könnte auf der E3 2017 im Juni in Los Angeles erfolgen. Wann die E3-Pressekonferenz von Ubisoft stattfindet ist noch nicht bekannt.