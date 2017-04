Ubisoft eröffnet neue Studios, darunter auch in Deutschland. Mitunter für Chancen für euch. Blue Byte in Berlin wird mit 50 Mitarbeitern starten und einer davon könntet ihr sein.

Ubisoft kündigte heute die Eröffnung zweier neuer Produktionsstudios in Berlin und in Bordeaux an. Das Berliner Studio wird zu Ubisoft Blue Byte gehören und ist der dritte Standort des Entwicklers in Deutschland nach Düsseldorf und Mainz. Die Eröffnung ist für 2017 geplant. Im ersten Jahr sollten bis zu 50 Mitarbeiter eingestellt werden. Der Fokus des Berliner Studios wird auf der plattformübergreifenden Co-Produktion von bekannten Ubisoft-Marken liegen.

Das neue Studio in Berlin wird eng mit den Ubisoft Blue Byte-Studios in Düsseldorf und Mainz vernetzt sein, in denen nicht nur die eigenen Kernmarken Die Siedler und Anno entwickelt werden, sondern auch Inhalte für Großproduktionen wie For Honor und Tom Clancy’s Rainbow Six Siege entstehen. Das bedeutet auch Chancen für diejenigen von euch, die einen Fuß in die Branche setzen wollen. In der entsprechenden Pressemitteilung weist Ubisoft darauf hin, dass interessierte Bewerber sich unter www.bluebyte.com/berlin informieren können. Aber auch für die Standorte Düsseldorf und Mainz gibt es offene Stellenausschreibungen.