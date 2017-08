Neues Studio in Schweden eröffnet

Ubisoft erweitert seine Entwickler-Portfolio: Heute wurde bekannt gegeben, dass in der schwedischen Hauptstadt Stockholm ein neue Studio entsteht.

Ubisoft erweitert sein Angebot an Entwicklern um ein neues Studios: Künftig wird auch in der Hauptstadt von Schweden an Videospielen gearbeitet. Wenig überraschend heißt der neue Entwickler Ubisoft Stockholm.

Die Leitung des Teams wird Patrick Bach übernehmen, der zuvor 15 Jahre lang Geschäftsführer von EA DICE in Stockholm war. Besonders eng soll das frische Team mit Massive Entertainment zusammenarbeiten. Das aktuelle Spiel des in Malmö ansässigen Entwicklers ist der Online-Shooter-Rollenspiel-Mix The Division.

Zusammen werden beide Studios an verschiedenen AAA-Titeln arbeiten, darunter auch das neue Avatar-Spiel – den ersten Trailer dazu findet ihr am Ende dieser Meldung. In den kommenden zwei Jahren soll Ubisoft Stockholm auf rund 100 Mitarbeiter anwachsen; entsprechende Ausschreibungen für dortige Stellen laufen bereits. Auch Massive befindet sich derzeit auf der Suche nach neuen Mitarbeitern.

Falls ihr Interesse daran haben solltet, für eines der genannten Studios zu arbeiten, findet ihr nachfolgend die offenen Stellen bei Ubisoft Stockholm und Massive Entertainment.