Neues Studio in Berlin hilft bei Far Cry 5

Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft expandiert und eröffnet bald ein neues Studio in der deutschen Hauptstadt Berlin. Dieses soll anschließend direkt bei der Fertigstellung von Far Cry 5 helfen.

Wie Ubisoft nun bekannt gab, wird das neue Studio im deutschen Berlin bereits Anfang 2018 seine Pforten öffnen; dann gibt es also auch in Deutschland eine weitere eigene Niederlassung des Unternehmens. Diese bekommt zudem direkt viel Verantwortung, denn direkt nach dem Startschuss soll das neue Team bei der Fertigstellung des Shooters Far Cry 5 behilflich sein.

Ubisoft Berlin wird demnach dem für die Entwicklung von Far Cry 5 hauptverantwortlichen Studio Ubisoft Montreal assistieren, um den im amerikanischen Montana angesiedelten Open-World-Shooter pünktlich Ende Februar 2018 auf den Markt zu bringen.

Weitere Besonderheit: Ubisoft Berlin erstattet nicht an das Hauptquartier Bericht, sondern an Ubisoft Blue Byte. Dieses Studio hatte zuletzt an For Honor gewerkelt und ist im Übrigen mit dem kommenden Piratenabenteuer Skull & Bones sowie mit Rainbow Six: Siege beschäftigt.

Ubisoft Berlin wird zunächst 50 Mitarbeiter beschäftigen und wird vom Studioleiter Istvan Tajnay angeführt. Dieser hatte zuvor bei Blue Byte gewerkelt und war dort Studio Operations Director. Bereits früher in diesem Jahr hatte Ubisoft eine neue Niederlassung in Stockholm gegründet.