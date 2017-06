Kurz vor der E3 2017 hat Ubisoft ein neues Firmenlogo vorgestellt. Die neue Variante des bekannten Wirbels steht laut dem Unternehmen für den einer neuen Ära.

Vor etwa vierzehn Jahren änderte Ubisoft zuletzt das Firmenlogo zum bei den meisten Spielern heute bekannten Wirbel. Nun gab der französische Publisher und Entwickler von Titeln wie Assassin's Creed, Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands oder Just Dance 2017 einen erneuten Logo-Wechsel bekannt. Erneut wird auf einen Wirbel gesetzt, der allerdings transparent, mit dickeren Linien und einer veränderten Schriftart für den Firmennamen daher kommt. Das neue Logo stellt für Ubisoft den Beginn einer neuen Ära dar.

In einem Beitrag des offiziellen Blogs von Ubisoft zur Vorstellung des neuen Firmenlogos heißt es, dass der Fokus des das Unternehmens in dieser neuen Ära „vor allem auf Live Spiele sowie digitale Spiele […], in denen die Spieler im Mittelpunkt der immersiven Welten stehen werden“ liegen soll. Das neue Logo soll moderner und monochromatischer erscheinen.

Durch die transparenten Elemente soll ein „Einblick in die unglaublichen Spielwelten“ geboten werden. Das soll auch einen Vorgeschmack auf das liefern, was noch kommen wird. Wirbel und der darin enthaltene Buchstabe O stehen für menschliche Qualitäten wie Enthusiasmus, Neugier und das grain de folie (deutsch: Körnchen Verrücktheit). Die neue Identität von Ubisoft soll bildlich für den Stolz des Unternehmens als Erschaffer von Welten und die Einladung an die Spieler mit den Entwicklern zu interagieren und zu wachsen stehen. Im Zuge der E3 soll zu sehen sein wie das neue Ubisoft-Symbol sich in die Farben und Strukturen der Welten des Unternehmens hüllt.

Es handelt sich erst um das vierte Firmenlogo von Ubisoft seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1986. Damals noch als lokaler Distributor von Videospielen tätig, wurde auf ein pinkes Ubi-Symbol gesetzt, das die 80er Jahre verkörperte. Das erste Redesign erfolgte neun Jahre später. Im Jahr 1995 führte Ubisoft den Regenbogen ein, der gemeinsam mit der Erschaffung von Rayman für die familientaugliche Ausrichtung des mittlerweile vom Distributor zum Entwickler gewandelten Unternehmens aufzeigen sollte. 2003 folgte schließlich der bekannte Wirbel, der erneut für eine Veränderung stand. Durch die Übernahme von Red Storm Entertainment und die Entwicklung neuer Tom-Clancy-Spiele, richtete sich das Unternehmen verstärkter an ein erwachsenes Publikum mit einem vielfältigeren Portfolio.