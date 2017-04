Might & Magic Heroes: Era of Chaos

Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft hat heute eine Fortsetzung der bekannten Strategie-RPG-Franchise Might & Magic angekündigt. Der Mobile-Titel wird in hiesigen Gefilden aber zunächst nicht erscheinen.

Might & Magic Heroes: Era of Chaos ist ein neues, lizensiertes Mobile-Spiel der bekannten Reihe, das exklusiv für den chinesischen Markt entwickelt wird. Den Vertrieb übernimmt folglich auch der China-Riese Tencent, ein führender Anbieter von Internet-Dienstleistungen im Reich der Mitte. Der Release ist bereits für Mai auf den Plattformen iOS und Android geplant.

Für die Entwicklung des neuen Spiels zeichnet das Studio Playcrab verantwortlich, ein Tochterunternehmen von Ourpalm. Durch die neue Partnerschaft mit Tencent möchte Ubisoft im Mobile-Segment künftig stärker auf den großen Wachstumsmärkten wie China vertreten sein.

Jean-Michel Detoc, Executive Director bei Ubisoft Mobile, kommentiert daher: "Wir könnten uns für die Einführung von Might & Magic Heroes auf dem chinesischen Mobilmarkt keine besseren Partner als Playcrab und Tencent vorstellen. Tencent ist ein Weltmarktführer und eine Hitfabrik, wenn es um Mobile-Games in China geht. Dieser Deal zeigt die Überzeugung des Unternehmens, dass unsere Marken auch den chinesischen Spielern gefallen werden. Dies ist ein entscheidender Schritt in unserer Mobile-Gaming-Strategie, Spiele gemeinsam mit chinesischen Entwicklern aus bereits existierenden Marken zu schaffen, die auf die chinesischen Spieler zugeschnitten sind und das riesige Potential dieses Marktes erschließen können."