Neue Sammelfiguren zu The Division & Wildlands

Ubisoft hat mit den UbiCollectibles ja bereits vor längerer Zeit eine Reihe an Sammelfiguren ins Leben gerufen und erweitert diese nun stetig. Ab heute sind zwei weitere Figuren aus Tom-Clancy-Franchises vorbestellbar.

Wie der französische Entwickler und Publisher bekanntgab, dürfen sich Sammler unter euch über zwei neue Figuren zu den Spielen Tom Clancy's The Division sowie Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands freuen.

Zu The Division erwartet euch die Figur SHD Agent. Diese zeigt detailliert, wie sich der Charakter durch ein verwüstetes New York kämpft. Suchermine, die Uhr und der Communicator werden durch LEDs beleuchtet; der entsprechende Schalter wird unter Schnee versteckt und am Boden der Figur angebracht. Der SHD Agent ist 24 cm hoch und wird ab dem 02. März 2017 verfügbar sein. Vorbestellungen sind für 69,95 Euro unter diesem Link möglich.

Einige Tage später, nämlich am 07. März 2017, erscheint die Figur Fallen Angel zu Ghost Recon: Wildlands. Diese wurde von der ikonischen Statue der Santa Muerte, welche im Spiel zu sehen ist, inspiriert. Die Figur wurde bis ins kleinste Detail reproduziert und ist 25 cm groß. Auch Schädel, Halskette und Sense der Santa Muerte sind nachgebildet und dabei. Auch hier sind Vorbestellungen zum Preis von 59,99 Euro bereits möglich.

Trailer zur Figur SHD Agent aus The Division:

Trailer zur Figur Fallen Angel aus Ghost Recon: Wildlands