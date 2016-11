Zukünftig will Ubisoft Kerninhalte, die in das Hauptspiel gehören, nicht mehr erst per DLC nachliefern. DLCs sollen stattdessen etwas on top bieten.

Oft werden Spielen erst nach ihrer Veröffentlichung grundlegende Kerninhalte nachgeliefert, die eigentlich in das Hauptspiel gehören. Mit dieser nachträglichen Vervollständigung soll Schluss sein, zumindest bei Ubisoft: Anne Blondel-Jouin, Vize-Präsidentin für Live Operations, kündigte das gegenüber Gameindustry.biz an. Blondel-Jouin gesteht damit ein, dass auch ihr Arbeitgeber in der Vergangenheit immer mal wieder essentielle Spielinhalte erst per DLC nachreichte.

Eine faire Monetarisierung nach dem Release-Termin eines Spiels sehe anders aus, so die Ubisoft-Mitarbeiterin. Fair seien DLCs, die zum Kernspiel noch etwas on top nachreichen. Als Positivbeispiel nennt Blondel-Jouin die DLCs rund um Rainbow Six: Siege, in denen echte Zusatzinhalte für einen Mehrwert sorgen würden. Diese neue Politik wolle der Publisher auch für andere zukünftige Spiele fahren.