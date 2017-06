Die Zeit der fetten Rabatte geht wieder los. Nun gibt auch Ubisoft starke Rabatte auf viele seiner Blockbuster-Titel.

Ubisoft startet den großen Blockbuster Sale. Vom 26. Juni bis zum 6. August 2017 werden ausgewählte Titel aus der Ubisoft-Bibliothek plattformübergreifend mit Rabatten von bis zu 60 Prozent versehen sein. Titel wie For Honor, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege oder Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands werden im Aktionszeitraum zu deutlich niedrigeren Preisen erhältlich sein. Der Blockbuster-Sale findet in allen teilnehmenden Retail-Geschäften sowie auch im Ubisoft Store statt.

Hier eine Auswahl der reduzierten Titel: