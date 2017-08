Ubisoft hat heute sein Lineup für die Gamescom in Köln bestätigt. Neben vielen neuen Titeln gibt es auch einige altbekannte Spiele, die ihr dort anzocken dürft. Außerdem gibt es einige Events auf der Bühne.

Gute Nachrichten für alle Gamescom-Besucher. Ubisoft gab sein Gamescom-Lineup bekannt und geizt auf der Messe in Köln nicht mit Titeln, die ihr anspielen könnt. Neben zahlreichen neuen Titeln, wie Assassin's Creed: Origins und Far Cry 5, gibt es auch einige Spiele, die bereits erschienen sind, die sich dennoch kostenlos anspielen lassen. Etwa For Honor und Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Die Gamescom findet vom 22. - 26. August statt. Neben den zahlreichen Spielen, die ihr dort anzocken könnt, verspricht Ubisoft auch einige Fan-Aktivitäten an ihrem Stand. So soll es etwa Bühnenauftritte zu Just Dance 2018 geben, exklusive Präsentationen und neue Trailer. Außerdem findet das Finale der zweiten Season der Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Pro League statt.

Das komplette Ubisoft-Lineup:

Assassin's Creed: Origins

Far Cry 5

Mario+Rabbids: Kingdom Battle

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

The Crew 2

For Honor

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Seid ihr dieses Jahr selbst auf der Gamescom und was wollt ihr euch unbedingt ansehen?