Nachdem die Vivendi-Übernahme erfolgreich abgewehrt wurde, ist Ubisoft bereits wieder auf Expansionskurs. So hat man heute die Gründung zweier neuer Studios für die AAA-Spielentwicklung bestätigt.

Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft wird wachsen. Das Unternehmen hat zwei weitere Entwicklerstudios gegründet, die in Indien sowie der Ukraine angesiedelt sind. Konkret befinden sich die neuen Niederlassungen, die bei der Entwicklung von AAA-Spielen helfen sollen, in Mumbai und Odessa.

Die neuen Studios werden an einigen der größten Ubisoft-Marken arbeiten und beherbergen nicht weniger als 160 neue Mitarbeiter - zumindest binnen der ersten zwei Jahre nach Gründung. Die bereits in beiden Ländern bestehenden, vorherigen Niederlassungen sollen durch die neuen Studios unterstützt werden.

Ubisoft Mumbai arbeitet eng mit Ubisoft Pune zusammen und ist an mehreren AAA-Entwicklungen beteiligt. Das Team in Odessa soll das bisher schon in Kiew ansässige zweite Ukraine-Team verstärken und schließt sich insgesamt sieben Studios an, die an der Marke Tom Clancy's Ghost Recon arbeiten. Neue Spiele wurden in Zusammenhang mit den Studiogründungen nicht angekündigt.