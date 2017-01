Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft ist derzeit auf Expansionskurs und hat sich nun ein neues Entwicklerstudio einverleibt.

Wie heute Abend bekannt wurde, hat sich Ubisoft das für die Musikspiele DJ Hero und Guitar Hero Live verantwortliche Entwicklerstudio, FreeStyle Games, von Publisher Activision einverleibt. Die Franzosen haben das Studio erworben und dieses kurzerhand in Ubisoft Leamington umbenannt.

In einer Stellungnahme heißt es, dass Ubisoft Leamington künftig eng mit Ubisoft Reflections sowie auch weiteren internationalen Studios des Unternehmens zusammenarbeiten soll. Im Fokus stehen dabei kommende Titel der Güteklasse AAA.

FreeStyle Games war 2002 gegründet worden und beschäftigte in drei Studios in Leamington Spa, London und Brighton über 100 Mitarbeiter. 2008 erwarb Activision den Entwickler, der fortan DJ Hero, Guitar Hero Live und Sing Party für die Wii U fabrizierte. Im vergangenen Jahr kündigte Activision dann eine Restrukturierung von FreeStyle Games an, nachdem sich Guitar Hero Live schlechter als erwartet verkauft hatte.

Nun geht es für FreeStyle Games also bei Ubisoft weiter. Das Reflections-Studio, mit dem man primär zusammenarbeiten soll, zeichnete zuletzt für The Division, Grow Home und Watch_Dogs mitverantwortlich.