Anlässlich der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen hat Ubisoft nun auch bestätigt, wann man in diesem Jahr die eigene Pressekonferenz anlässlich der E3 abhalten wird.

Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft hat heute den Termin für die eigene E3-Pressekonferenz bekanntgegeben. Das Event wird wieder zu den Highlights der wichtigsten Branchenmesse zählen.

Wer live dabei sein möchte, sollte sich den 12. Juni 2017 vormerken; an diesem Tag wird es um 22:00 Uhr abends deutscher Zeit losgehen. Dann werden wir vermutlich erste Eindrücke aus dem neuen Assassin's Creed, Far Cry 5 und The Crew 2 erhalten. Alle Spiele wurden im Zuge der Finanzpressemitteilung offiziell bestätigt. Auch das Mario & Rabbids RPG für Switch, um das sich länger Gerüchte ranken, könnte Thema werden. Die Präsentation wird per Livestream übertragen.