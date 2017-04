Vivendi könnte noch in diesem Jahr die Übernahme von Ubisoft anstreben, wie aus einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hervorgeht. Die Spekulationen haben Einfluss auf die Aktien des Spiele-Publishers und -Entwicklers.

Bereits in der Vergangenheit gab es öfters Anzeichen für eine mögliche Übernahme von Ubisoft durch Vivendi. So kaufte sich der französische Mediengigant mit 25 Prozent der Aktien beim Hersteller von Spielen wie Assassin's Creed oder Far Cry ein. Der Stimmberechtigte Anteil von Vivendi an Ubisoft liegt derzeit bei zirka 22 Prozent. Wie nun die Nachrichtenagentur Reuters mit Bezug auf zwei mit den Umständen vertrauten Quellen berichtet, soll Vivendi in diesem Jahr seine Übernahmen und Käufer im Videospiel-Sektor beschleunigen.

Neben Ubisoft soll die Werbegruppe Havas zu den ersten Übernahme-Zielen von Vivendi gehören. Der Grund für das Vorgehen soll in Investoren-Zweifeln an der Strategie des Medienunternehmens begründet sein. So ist der Aktienkurs von Vivendi trotz großer Investitionen und Akquisitionen gefallen, weshalb Analysten weiterhin mehr Details erwarten, wohin Vivendis Strategie führen soll.

Aufgrund der Gegenwehr der Ubisoft-Gründer-Familie Guillmot gegen die mögliche Übernahme gegen Vivendi, könnte ein entsprechende Angebot zur kompletten Übernahme des französischen Spiele-Unternehmens kostspielig für Vivendi werden. Angesichts der Spekulationen um eine Übernahme durch Vivendi sind die Aktien von Ubisoft in Paris auf ein Rekordhoch angestiegen. Demnach legte der Kurs um 3,2 Prozent auf 43,41 Euro zu.

Wie eine der Reuters-Quellen sagt, geht Vivendi in Phase zwei über und alles würde dieses Jahr stattfinden. Die zweite Quelle fügt hinzu, dass es logisch wäre Ubisoft zu kaufen. Allerdings seit Vivendi Chairman Vincent Bollore nicht bereit Ubisoft zu jedem Preis zu kaufen. Stattdessen könnten andere Ziele in China in Betracht gezogen werden.