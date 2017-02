Neue Mitarbeiter heißt das Ubisoft-Studio in San Francisco willkommen. Es handelt sich ausschließlich um ehemalige Mitarbeiter des Entwicklers Telltale Games.

Der Publisher und Entwickler Ubisoft hat angekündigt, dass einige Veteranen des Studios Telltale Games unter Vertrag genommen wurden. Hauptgrund dafür sei der Bedarf an Personal für das Storytelling zukünftiger Projekte des Studios in San Francisco. In der folgenden Übersicht könnt ihr einen Blick auf die neuen Mitarbeiter und deren zuletzt verfolgte Projekte werfen:

Senior Design Director

Narrative Director

Creative Producer

Adam Sarasohn (Tales From The Borderlands)

Francois Pelland von Ubisoft San Francisco hat sich wie folgt zu den neuen Mitgliedern geäußert: "Wir sind sehr aufgeregt, diese starken Veteranen der Industrie in unserem fähigen Team bei Ubisoft San Francisco begrüßen zu dürfen. Um unser Spiele-Portfolio zu erweitern sind wir stets auf der Suche nach den besten Talenten mit einer Leidenschaft für die Entwicklung."