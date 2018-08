Im Herbst erscheinen zwei tolle Spiele von Ubisoft für die Switch. Beide enthalten exklusive Features für die aktuelle Konsole aus dem Hause Nintendo.

Der Publisher Ubisoft hat die Termine von zwei Titeln bekanntgegeben, die im Herbst für die Nintendo Switch erscheinen werden. Vier Jahre nach Veröffentlichung werden Child of Light und Valiant Hearts: The Great War demnächst auf der Hybrid-Konsole von Nintendo spielbar sein.

Bei beiden Titeln handelt es sich um handgezeichnete Projekte, die von Ubisoft Montreal und Ubisoft Montpellier entwickelt worden sind. Mit an Bord sind exklusive Features wie ein Mehrspieler-Modus für Child of Light und volle Touchscreen-Unterstützung für Valiant Hearts: The Great War. In der Handelsversion von Valiant Hearts ist außerdem ein Comic mit dem Titel Valiant Hearts: Dogs of War enthalten.

Child of Light, der Plattformer mit Rollenspiel-Elementen, erscheint am 11. Oktober gefolgt vom Puzzle-Plattformer Valiant Hearts am 8. November. Beide Titel könnt ihr bereits auf anderen Plattformen erwerben spielen.