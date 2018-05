Die E3 rückt immer näher und Ubisoft hat jetzt das Line-Up an Spielen für die Expo bekanntgegeben. Neben neuen Einblicken in kommende Titel gibt es auch Neuigkeiten zu bereits veröffentlichten Spielen.

Nächsten Monat findet die E3 in Los Angeles statt. Nun hat Ubisoft sein Line-Up für die größte Branchenmesse bekanntgegeben. Yves Guillemot, Co-Gründer und CEO von Ubisoft, äußerte sich wie folgt: "Videospiele spielen eine immer größere Rolle in der Zukunft des Entertainments und in den Leben der Menschen. Das ist der Grund, wieso ich immer sehr begeistert bin, die neusten Innovationen und Spieletitel, die von der kompletten Branche während der E3 vorgestellt werden, zu sehen. Unsere talentierten Teams können es kaum erwarten zu zeigen, was sie kreieren und zu teilen, wie wir mit den Spielern zusammenarbeiten, um verschiedene Ereignisse zu schaffen, die sehr bereichernd sind und, am allerwichtigsten, viel Spaß bereiten."

Der französische Entwickler und Publisher wird auf der Pressekonferenz frische Einblicke in folgende Spiele bieten:

Beyond Good & Evil 2

Tom Clancy's The Division 2

Skull & Bones

Starlink: Battle for Atlas

For Honor

Transference

Außerdem wird es neue Informationen zu den bereits erhältlichen Titeln For Honor und Tom Clancy's Rainbow Six Siege geben. Am Ubisoft-Stand auf der Expo im Los Angeles Convention Center gibt es dazu wieder zahlreiche Spielstationen, Live-Demos auf der Bühne und Auftritte vom Just-Dance-Team.

Der Ubisoft-Shop wird zusätzlich eine Auswahl an Artikeln aus dem Ubi-Workshop, Ubi-Sammelobjekte und exklusive E3-Artikel anbieten. Alle, die am Stand eine Demo spielen, erhalten außerdem spielinterne Belohnungen durch den Ubisoft-Club. Die E3 findet vom 11. bis zum 14. Juni 2018 statt. Die Konferenz könnt ihr am 11. Juni um 22 Uhr deutscher Zeit über Ubisoft.com, YouTube, Twitch oder Mixer verfolgen.