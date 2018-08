Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft lässt für gewöhnlich auch kein großes Spiele-Event rund um den Globus aus und so ist man auch auf der gamescom 2018 in Köln vertreten. Jetzt steht auch fest, welche Spiele man für die Gamer zum Ausprobieren im Gepäck hat!

Ubisoft hat in einer Pressemeldung heute Abend sein bislang umfangreichstes Line-up an Spielen auf einer gamescom in Köln angekündigt. Die Publikumsmesse findet bekanntermaßen vom 21. bis zum 25. August 2018 statt und vom französischen Publisher wird es insgesamt zehn spielbare Demos an satten 360 Spielstationen geben.

Den Ubisoft-Stand werdet ihr in Halle 6.1 an Stand B020 finden. Dort könnt ihr Eindrücke von folgenden kommenden Blockbustern sammeln:

Daneben gibt es ein vollgepacktes Bühnenprogramm mit Aktivitäten sowie exklusiven Präsentationen weiterer Titel wie Gator Rush oder den Donkey-Kong-DLC zu Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Auch das neue Update zu The Crew 2 wird gezeigt, ebenso wie Just Dance 2019.

In Halle 10.2 lässt euch Ubisoft im Family-and-Friends-Bereich zudem auf eine Reise ins Herz des alten Ägyptens aufbrechen, denn dort steht die Discovery Tour Assassin's Creed: Ancient Egypt bereit. Einen Merchandise-Stand gibt es außerdem in Halle 5.2 an Stand B015. Hier werden neben anderen Goodies zu den aktuellen und kommenden Ubisoft-Spielen unter anderem auch UbiCollectibles-Figuren angeboten.