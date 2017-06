Während Ubisoft auf der E3 am Wochenende neue Blockbuster der Öffentlichkeit präsentiert, dürfen sich alle Daheimgebliebenen über kostenlose Spiele freuen. Das ganze Wochenende gibts gleich drei Hochkaräter, die ihr kostenlos ausprobieren dürft.

Ubisoft hat zur E3 am Wochenende eine kleine Überraschung für alle Spieler parat. Während der Publisher in Los Angeles seine neuen Spiele der Welt präsentiert, dürfen alle daheimgebliebenen kostenlos Steep, Tom Clancy's The Division und Trials Fusion ausprobieren. Die Aktion beginnt am 9. Juni, 18 Uhr und endet am 12. Juni, 21 Uhr.

Steep erschien erst im Dezember letzten Jahres und ist vor allem für Freunde des rasanten Wintersports interessant. Mit Skiern oder mit dem Snowboard den Berg runterbrettern oder mit dem Wingsuit im schnellen Sinkflug über das Tal gleiten. In Tom Clancy's The Division kämpft ihr euch durch Manhattan und nehmt es mit Banditen auf und in Trials Fusion müsst ihr euer Geschick unter Beweis stellen und Kurse so schnell wie möglich meistern.