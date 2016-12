Bringt seine Marken ebenfalls in Freizeitpark

Zuletzt gab Nintendo ja bekannt, dass man dank einer Kooperation die hauseigenen Spielemarken auch in drei Freizeit-Themenparks etablieren möchte. Auf den gleichen Zug springt nun auch der französische Entwickler und Publisher Ubisoft auf.

Wie das Unternehmen heute in einer Pressemitteilung bestätigte, kooperiert man nun mit IMG Worlds. Dabei handelt es sich um den Inhaber des weltgrößten Indoor-Freizeitparks, der künftig Schauplatz der entsprechenden Umsetzung der Ubisoft-Franchises werden soll.

IMG Worlds betreibt die zwei Themenparks IMG Worlds of Adventure und IMG Worlds of Legends. Letzterer befindet sich im Herzeh Dubais und bietet neun Themenbereiche auf über 185.800 Quadratmetern Fläche. Dort sollen künftig mehrere bekannte Ubisoft-Marken vertreten sein, darunter Assassin's Creed, Just Dance und Raving Rabbids. Das genaue Eröffnungsdatum des neuen Indoor-Freizeitparks wird noch zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Jean de-Rivières, Vize-Präsident für Regionales Entertainment bei Ubisoft Motion Pictures, kommentiert: "Als Teil unserer Expansionsstrategie, die vorsieht, unsere Videospiele auch in andere Bereiche des Entertainments zu übertragen, schaut Ubisoft gespannt einer Partnerschaft mit IMG Worlds entgegen, dem Inhaber des größten Indoor-Freizeitparks weltweit. Das Ziel ist es, unsere Spiele-Franchises im schnell wachsenden Touristen-Hotspot Dubai zum Leben zu erwecken. Indem wir uns IMG Worlds of Legends anschließen, eröffnet Ubisoft seinen weltbekannten Marken Assassin’s Creed, Just Dance und Raving Rabbids die Tür zu einem neuen Publikum. Zudem werden für die Fans neue Wege geschaffen, um mit ihren Lieblings-Franchises zu interagieren."