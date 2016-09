Sollte Vivendi mit seinen Übernahmeversuchen Erfolg haben, möchte der Ubisoft-CEO persönliche Konsequenzen ziehen.

Ubisoft ist aktuell in aller Munde. Der französische Entwickler lässt sich nicht nur positiv über Nintendos kommende Konsole NX aus, sondern sieht sich immer mehr der drohenden Übernahme durch Vivendi gegenüber. Zuletzt haben die beiden Guillemot-Brüder weitere Anteile an Ubisoft gekauft, um gegen den Eindringling vorzugehen. Das Unternehmen geht sogar so weit, öffentliche Kampagnen unter den Namen "We are Ubisoft" und "We Love Ubisoft" gegen Vivendi zu starten.

Sollte sich die Übernahme trotz aller Bemühungen nicht abwenden lassen, scheint es Yves Guillemot, Mitgründer von Ubisoft, nicht länger in der Firma zu halten. In einem Interview, bei dem auch wir dabei waren, lautete die Antwort des CEOs auf die Frage, ob er nach einer Übernahme noch Chef von Ubisoft sein würde, knapp: "I don't think so." Vivendi hat aktuell 20 Prozent der Anteile des Studios inne. Die gesamte Guillemot-Familie dagegen nur 12,5 Prozent.