Vivendi will Ubisoft übernehmen, auch gegen den Willen des Managements. Die Mehrheit der Anteilseigner sprach sich nun aber für den aktuellen Ubisoft-Kurs aus, weshalb die Übernahme vorerst vom Tisch sein dürfte.

Ubisoft-Chef Yves Guillemot: Wehrt sich mit allen Mitteln gegen Vivendi-Übernahme.

Bei Ubisoft knallte es in den vergangenen Wochen mehrmals, als der französische Vivendi-Konzern - früher an Activision Blizzard beteiligt - eine feindliche Übernahme des Publishers vorsah. Mittlerweile scheint die Gefahr zumindest vorerst abgewendet zu sein, unter anderem, weil sich die Mehrheit der Ubisoft-Anteilseigner für den aktuellen Unternehmenskurs aussprach.

Die gestrige Jahreshauptversammlung habe ergeben, dass Ubisofts Aktionäre ein "gewaltiges Vertrauen in Ubisofts Strategie und Unternehmensführung" zum Ausdruck gebracht haben. "Wir werden an unserer bisherigen Roadmap festhalten", so die Franzosen weiter.

Ohne die Unterstützung von einflussreichen Ubisoft-Aktionären kann Vivendi das Unternehmen nicht übernehmen - weder feindlich noch durch ein Kaufangebot an den Vorstand. Ob das milliardenschwere Medienhaus aber endgültig aufgibt, wird sich zeigen.