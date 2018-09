Fans von Theme Hospital haben in diesen Tagen mit Two Point Hospital ja einen spirituellen Nachfolger an die Hand bekommen, mussten in Sachen Kopierschutz aber mit einem umstrittenem DRM leben. Jetzt haben die Macher aber schon zügig reagiert.

Mit Two Point Hospital bekommen Spieler auf dem PC aktuell eine Wirtschaftssimulation bzw. ein Aufbaustrategiespiel im Stil früherer Tage an die Hand. Unglücklicherweise kam dabei im Kampf gegen Piraterie auch das umstrittene Denuvo-DRM zum Einsatz. Die Anti-Tamper-Software wird nicht unbedingt gerne unter Spielern gesehen - und ist nun auch schon verschwunden.

Bereits kurz nach dem Release haben die Macher nun nämlich einen neuen Patch veröffentlicht, der unter anderem auch den Kopierschutz überarbeitet. Dabei nimmt man nun von Denuvo Abstand und setzt künftig stattdessen auf den standardmäßigen DRM-Service von Steam.

Losgelöst von der generellen Frustration von PC-Spielern über den DRM-Schutz ist Denuvo besonders aufgrund der CPU-Ausnutzung umstritten. Dem Dienst wird zudem vorgeworfen, einen riesigen Datenberg auf die Festplatte zu schreiben, was die Lebensdauer von SSDs verkürzen kann. Denuvo selbst weist die Vorwürfe zurück.

Die übrigen Änderungen des neuen Updates zu Two Point Hospital im Überblick:

Crashes

Fixed crash on boot, caused by machines reporting that they don’t support 720p

Fixed crash on boot caused by invalid timezone

Added logging to help track down further crashes

Saves

Fixed majority of load fails (These were mostly caused by guest trainer or room building. The issue was most commonly seen in Mitten University)

Fixed various cases of bad data getting in to save files

Fall backs for characters that were saved in a bad state so that they can pick up what they were doing

AI

Fixed some issues to do with characters getting the nav fail icon over their head for seemingly no reason

Fixed characters sometimes switching between behaviors too often

Fixed doctors behaving weirdly when being interrupted in operating theater

Fixed characters sometimes teleporting out of rooms

Fixed VIPs that slide around after loading a save

Fixed Recurvery machine upgrade causing invalid interaction points, which could cause the room to become broken

Other

Fixed item placement breaking when you have a clock over a fire extinguisher

Fixed a occasional problem caused by items being moved to a blueprint

Fixed localisation error in Settings screen (for German, Chinese and Polish)

Replaced Denuvo anti-tamper with Steam DRM