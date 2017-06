Die E3 in Los Angeles wirft langsam aber sicher ihre Schatten voraus. Auch wir werden wieder live von der wichtigen US-Messe berichten. Daheimgeblieben werden zudem auch zahlreiche Übertragungen bei Twitch genießen können.

Via Twitch werden quasi alle großen E3-Pressekonferenzen und -Präsentationen live ins Netz übertragen. Darüber hinaus hat der Streaming-Anbieter einige weitere Übertragungen für die Branchenmesse geplant. Diese beginnt inoffiziell in diesem Jahr mit dem EA-Play-Event am 10. Juni; die eigentliche Messe startet ab dem 12. Juni dann offiziell durch.

Der Sendeplan von Twitch im Überblick (inklusive deutschen Ausstrahlungszeiten):

10. Juni 2017

21:00 Uhr: EA Play Pressekonferenz

11. Juni 2017

22:00 Uhr: Xbox Preview Live

23:00 Uhr: Xbox E3 Briefing

12. Juni 2017

00:00 Uhr: Xbox Reactions

TBA: exklusive Ankündigungen von Deep Silver, Electronic Arts, 505 Games, Nicalis und weiteren

04:00 Uhr: Bethesda E3 Showcase

18:00 Uhr: Intel Pressekonferenz

20:00 Uhr: PC Gaming Show

22:00 Uhr: Ubisoft Pressekonferenz

23:30 Uhr: Ubisoft Reactions

13. Juni 2017

03:00 Uhr: PlayStation E3 Media Showcase

04:30 Uhr: PlayStation Reactions & Post-Show

18:00 Uhr: Nintendo Spotlight E3 2017 Video Presentation

19:00 Uhr: Show Intro mit Aaron Greenberg

ab 19:30 Uhr: Stage Show mit EA, Nintendo, Bandai Namco, Square Enix, Ubisoft und weiteren

14. Juni 2017

ab 19:30 Uhr: Stage Show mit Double Fine Productions, Bethesda Softworks, Sony Aspyr Media und mehr

15. Juni 2017