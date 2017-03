YouTube Gaming hat es schon, nun zieht auch Twitch nach: Unterstützung für Live-Streams in 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde.

Um in 1080p/60fps streamen zu können, benötigt ihr einen Upload von bis zu 6 MBit/s. Das frühere Limit von 3.5 MBit/s wird in diesem Rahmen also aufgehoben, wie man im offiziellen Blog angekündigt hat.

Für Zuschauer werden im Rahmen der technischen Änderungen weitere Qualitätseinstellungen zur Verfügung stehen.

Twitch rollt das neue Feature über die kommenden Wochen an alle Kanäle aus. Weitere Informationen für Streamer, die auf 1080p/60fps aufrüsten wollen, hält der Blog des Unternehmens für euch parat.