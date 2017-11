Twitch möchte seinen Funktionsumfang erweitern und es Usern ermöglichen, Einfluss auf das Spiel der Streamer zu nehmen.

Die Twitch-Betreiber sehen noch enormes Potenzial in ihrer Streaming-Plattform. Ganz nach dem Vorbild der "Hunger Games" soll es auf Twich künftig wesentlich interaktiver zugehen und Spieler die Möglichkeit haben, den Streamer mit Gegenständen oder ähnlichem zu versorgen. Bislang könnt ihr bekanntermaßen nur durch den Chat und Spenden mit dem Influencer zu interagieren. In Zukunft möchte Twitch zusätzliche Tools und Erweiterungen bereitstellen. Erste Experimente, Spielfiguren in PlayerUnknown's Battlegrounds bereits komplett über den Chat zu steuern, soll der Einfluss des Zuschauers weiter wachsen.

Angedacht ist zum Beispiel, den Streamer mit zusätzlichen Waffen und Gegenständen zu versorgen, ganz wie es in den "Hunger Games" der Fall ist. In Spielen wie dem durch Kickstarter finanzierten Platformer Choice Chamber können die Betrachter bereits auf eine ganze Reihe von Faktoren Einfluss nehmen. Das übersteigt sogar das Zurverfügungstellen von Waffen und geht so weit, dass dem Spieler Gegner in den Weg gestellt werden können.

Kevin Lin, einer der Mitbegründer von Twitch sieht darin mehr als nur ein Gimmick. "Die frühen interaktiven Spiele fallen noch recht simpel aus [...]. Wenn die Leute sich da einarbeiten, wirst du aber ziemlich robuste Spiele dazu sehen", wird er von Gameindustry zitiert. Würdet ihr von diesem Feature Gebrauch machen oder reicht euch die Interaktion mit dem Streamer über den Chat?