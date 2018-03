Auch Twitch hat mit Twitch Prime ja ein kostenpflichtiges Abomodell am Start. Wer den Dienst nutzt, profitiert über die bisher bekannten Goodies hinaus künftig auch von regelmäßig kostenlosen Spielen.

Die Mitglieschaft bei Twitch Prime wird wieder ein bisschen besser. Der via Amazon Prime kostenpflichtige Dienst, der ohnehin schon einige Goodies zu bieten hatte, wird Abonnenten künftig auch kostenlose Vollversionen von Spielen einbringen - beginnend bereits ab morgen!

Wer Twitch Prime über seine Amazon-Mitgliedschaft abonniert hat, wird sich ab dem morgigen 15. März 2018 die Vollversionen der Indie-Hits Superhot und Oxenfree sichern können. Und das ist erst der Anfang, denn in den kommenden Wochen sollen - soweit ist das bereits bestätigt - gleich ganze acht weitere Vollversionen folgen. Noch im März seien demnach die folgenden Titel zu erwarten:

Superhot

Shadow Tactics

Tales from Candlekeep

Oxenfree

Mr. Shifty

Auch im April gibt es ein stattliches Line-up von fünf Vollversionen, welche da wären:

Tales from the Borderlands

SteamWorld Dig 2

Kingsway

Tokyo 42

Dubwars

Superhot punktete im Jahr 2016 aufgrund seines originellen Shooter-Ansatzes. Shadow Tactics ist indes ein großartiges Strategie-RPG. Und Tales from the Borderlands wiederum zählt zu den besten Werken von Telltale Games. Bei Twitch Prime wird also künftig durchaus etwas geboten. Was haltet ihr von den enthaltenen kostenlosen Spielen?