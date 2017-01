Zuletzt fand die TwitchCon bereits regelmäßig statt und auch das neue Jahr 2017 wird nun keine Ausnahme machen. Die TwitchCon 2017 wurde nun nämlich konkret datiert.

Die dritte Ausgabe der TwitchCon 2017, die sich konkret an die Twitch-Community richtet, soll vom 20. bis zum 22. Oktober 2017 stattfinden. Das hat Twitch heute bekanntgegeben.

Dabei bleibt die TwitchCon einmal mehr im amerikanischen Kalifornien, wechselt aber die Location. Der Ort des Geschehens ist dieses Mal das Long Beach Convention & Entertainment Center in Log Beach, einer Vorstadt der Millionenmetropole Los Angeles. 2015 fand die TwitchCon noch in San Francisco, 2016 dann im San Diego Convention Center statt. Zuletzt nahmen mehr als 35.000 Interessierte an der Veranstaltung teil.

Der erneute Wechsel des Veranstaltungsortes sei durchgezogen worden, da man davon überzeugt sei, dass Long Beach für die Besucher besser zu erreichen sei. Auch die Unterkünfte in der Umgebung seien hier kostengünstiger für die Besucher.