Auch im morgen beginnenden Monat Juni müsst ihr nicht auf neues PC-Spielefutter via Twitch Prime verzichten. Welche Titel euch dieses Mal kostenfrei erwarten, wurde nun bekannt gegeben.

Abonnenten von Twitch Prime - sprich: Twitch-Nutzer, die ihren Account mit ihrem Amazon-Prime-Account verknüpfen - dürfen auch im neuen Monat Juni wieder kostenfreie PC-Spiele abstauben. Das nun bestätigte Line-up umfasst insgesamt fünf Titel, darunter durchaus auch namhafte Vertreter.

Im neuen Bundle im Rahmen der Aktion "Spiele mit Prime" gibt es bereits ab dem heutigen 31. Mai unter anderem die Wikinger-Kult-Titel The Banner Saga sowie The Banner Saga 2 kostenlos. Neben den Rollenspielen gibt es aber mit STRAFE auch etwas für Fans von Ego-Shootern. Die weiteren beiden Spiele in diesem Monat sind das Action-Puzzle Tumblestone sowie der auf Panzerkämpfe fokussierte Titel Treadnauts.

Wollt ihr euch die Titel sichern? Einfach Twitch Prime aktivieren und euren Loot einlösen. Twitch Prime wird über das Amazon-Prime-Konto aktiviert; dazu ist eine Verknüpfung mit dem Twitch-Konto notwendig. Anschließend müsst ihr auf das Kronensymbol rechts oben klicken und zu den kostenlosen Spielen scrollen, um das Angebot einzulösen. Die Twitch Desktop App muss dafür installiert sein.