Wenn ihr Abonnenten von Twitch Prime seid, könnt ihr im Mai neue kostenlose Vollversionen für den PC herunterladen. Wir sagen euch, welche das sind.

Das kostenlose Line-up im Mai 2018 enthält sechs Vollversionen. Es wurde nun von Twitch bekannt gegeben. Als Abonnenten von Twitch Prime könnt ihr euch Titan Souls, Psychonauts, Gone Home, I, Hope, Clustertruck und High Hell sichern. Euch wird jeweils die PC-Version der Titel zur Verfügung gestellt. Ihr könnt sie euch vom 01. bis zum 31. Mai 2018 schnappen.

Wenn ihr sie haben wollt, müsst ihr die Videospiele via der Twitch-Desktop-App herunterladen und spielen. Twitch Prime ist kostenlos in jeder Amazon Prime-Mitgliedschaft enthalten. Um Twitch Prime nutzen zu können, müsst ihr euren Account bei Amazon mit dem bei Twitch verknüpfen. Bis zum Ende des aktuellen Monats könnt ihr euch übrigens noch die kostenlosen Twitch Prime Spiele aus dem April 2018 zulegen. Danach sind sie für euch nicht mehr gratis via Twitch Prime erhältlich.