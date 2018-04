Abonnenten von Twitch Prime kommen neuerdings ja noch mehr auf ihre Kosten, denn diese erhalten regelmäßig kostenlose Vollversionen für den PC. Jetzt wurde das Line-up für den neuen Monat April bestätigt - und das kann sich durchaus sehen lassen.

Twitch hat die kostenlosen PC-Vollversionen bestätigt, die Abonnenten von Amazon Prime beim Verknüpfen ihres Kontos mit Twitch im April erhalten. Diese stehen ab sofort zum Download bereit und können bis zum 30. April 2018 bezogen werden. Durch die kostenlosen Spiele wird Twitch Prime noch einmal deutlich interessanter, nachdem Abonnenten zuvor bereits Goodies in aktuellen Titeln wie Fortnite oder Call of Duty: WWII erhalten haben.

Das Line-up für April kann sich dabei durchaus sehen lassen, denn wirklich namhafte und gelungene Titel sind ebenfalls an Bord. Dazu zählt allen voran natürlich Tales from the Borderlands aus dem Hause Telltale Games, das ihr euch kostenlos sichern könnt.

Was gibt es sonst noch für lau? Unter anderem könnt ihr euch auch das von GTA inspirierte Cyberpunk-Spiel Tokyo 42 sowie das Indie-Darling SteamWorld Dig 2 sichern. Dazu gesellen sich mit DubWars und Kingsway noch zwei unbekanntere Indie-Titel, die aber kostenlos sicherlich auch einen Blick wert sind.

Die Angebote gelten wie erwähnt bis zum 30. April 2018; im Mai wird es dann wieder neue kostenlose Spiele via Twitch Prime geben.