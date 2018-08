Auf der gamescom hat Bandai Namco neue Funktionen von Twin Mirror vorgestellt, mit denen ihr den Geist von Protagonist Sam eintauchen könnt.

In Twin Mirror schlüpft ihr in die Rolle von Sam, eines Enthüllungsjournalisten, der nach Hause zurückkehrt, um einen alten Freund zu begraben. Sam wacht jedoch mit einem blutigen T-Shirt und ohne Erinnerung daran, wo er die letzte Nacht verbracht hat, in seinem Hotelzimmer auf … er muss sich auf eine Ermittlung begeben und eine Reihe von Entscheidungen treffen, um die Wahrheit herauszufinden.



Das erreicht er unter anderem mit zwei neu vorgestellten Fähigkeiten. Die erste davon, Mind Palace, funktioniert wie folgt: Während der untrainierte Geist wichtige Informationen vergessen oder sich möglicherweise nicht mehr an entscheidende Hinweise erinnern kann, funktioniert Sams Gehirn anders. Im Laufe vieler Jahre der Journalist seine ganz eigene Version des Mind Palace – einen Ort, auf den er nach Belieben zugreifen und Erinnerungen an die Vergangenheit erschaffen und mögliche Szenarien durchspielen kann.

Beim Lösen der Rätsel von Twin Mirror werdet ihr Hinweise aus der "realen" Welt sammeln. Dabei müsst ihr zwischen Letzterer und dem Mind Palace navigieren, um vergessene oder verborgene Ereignisse in der Vergangenheit wiederherzustellen.



Auf der gamescom wurde zudem The Double vorgestellt, das eine weitere Schlüsselfunktion von Twin Mirror einführt. Sams innere Stimme nimmt die Form einer sarkastischen Version seiner selbst an.

Twin Mirror wird aus drei Episoden bestehen, wovon die erste, "Lost on Arrival" 2019 erscheinen wird.