Nach etwas längerer Funkstille hat Turtle Beach heute zwei neue Headsets für das Produkt-Lineup 2017 angekündigt, das XO Three und das Recon 150.

Die im Stil des XO FOUR STEALTH gehaltenen, offiziell lizenzierten neuen XO THREE und RECON 150 Gaming-Headsets bieten dasselbe Design wie ihre Vorgänger. Beide Headsets sollen über 50-mm-Treiber und hochempfindliche Mikrofone sowie praktische Inline-Bedienelemente für Gesamtlautstärke und Stummschaltung verfügen. Das XO Three unterstützt zudem dank Windows Sonic virtuellen Surround Sound auf der Xbox One und kompatiblen Windows-10-PCs.

Dank 3,5-mm-Klinkenanschluss können beide Headsets zudem an PS4, Xbox One sowie Smartphones und Tablets genutzt werden.

XO THREE und RECON 150 sollen im Juli zum empfohlenen Verkaufspreis von 59,99 Euro starten. Beide werden bei ausgewählten Händlern erhältlich sein.