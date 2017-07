Ihr seid auf der Suche nach einem neuen PC-Headset? Turtle Beach hat da möglicherweise etwas für euch...

Turtle Beach stellt mit dem Elite Pro-PC Edition ein neues Headset für PC-Spieler vor. Laut Hersteller wurde das Modell auf eSport-Athleten und Hardcore-Gamer zugeschnitten. Mit folgenden Extras wartet das Headset auf:

Das Elite Pro-PC Edition kostet 199,99 Euro und ist ab sofort im Handel sowie unter www.turtlebeach.com erhältlich.

