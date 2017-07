Die Headset-Macher von Turtle Beach sorgen für mit zwei neuen Modellen für Nachschub auf der PlayStation 4 und Xbox One.

Turtle Beach gibt bekannt, dass ab sofort zwei neue Headsets im Handel stehen. Dabei werden sowohl PS4- als auch Xbox-One-Gamer fündig.

Die beiden kabelgebundenen Neuheiten hören auf die Namen Recon 150 (Bild links) und XO THREE. Sie verfügen über zwei 50mm-Lautsprecher, ein abnehmbares, flexibles Mikrofon sowie Lautstärkeregelung nebst Stummschaltung am Kabel. Die Verbindung mit dem PS4- oder Xbox-Joypad erfolgt über den 3,5mm-Klinkenanschluss. Darüber hinaus ist das XO THREE auf Xbox One und Windows-10-PC kompatibel zum Surroundsound von Windows Sonic.

Beide Headsets sind ab sofort erhältlich und kosten jeweils 59,99 Euro.