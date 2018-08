Turtle Beachs neue Atlas-Reihe wurde speziell für PC-Gamer gebaut und bietet drei Modelle: das Elite Atlas PC-Gaming-Headset, das verstärkte Atlas Three PC Gaming-Headset und das Atlas One Gaming-Headset.

Turtle Beach gibt heute Pläne zur Erweiterung des Firmenportfolios mit Fokus auf den PC-Markt bekannt. Entworfen in Zusammenarbeit mit eSport-Teams wie Astralis, OpTic Gaming und den Houston Outlaws wurde Turtle Beachs Atlas-Reihe speziell für PC-Gamer gebaut und bietet drei Modelle: das Elite Atlas PC-Gaming-Headset, das verstärkte Atlas Three PC Gaming-Headset und das Atlas One Gaming-Headset.

Die Atlas-Produkte wollen mit innovativen Besonderheiten und Funktionen punkten – und mit erschwinglichen Preisen: mit dem Elite Atlas zum empfohlenen Verkaufspreis von 99,99€, dem Atlas Three und Atlas One zum empfohlenen Verkaufspreis von 79,99€ bzw. 49,99€. Alle drei Atlas Gaming-Headsets können ab heute auf de.turtlebeach.com oder bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden. Der Verkaufsstart ist für September 2018 vorgesehen.



Nachfolgend die Daten zu den neuen Headsets, die auch auf der gamescom in Köln vorgestellt werden sollen:

Elite Atlas PC Gaming Headset:



- Plattformübergreifende Kompatibilität (PC, XBOX One, PS4, Switch, Mobile Devices) durch 3,5-mm-Klinken-Anschluss

- Langanhaltender Komfort: Schlanker Kopfbügel aus Metall mit Kopfbügelband

- Brillenfreundlich: ProSpecs™ patentiertes Glasses Relief System

- Austauschbare, magnetische, geräuschisolierende Aerofit Ohrpolster aus Memory-Foam und synthetischem Sporttextil

- 50-mm-Nanoclear™-Lautsprecher

- Abnehmbares Pro Gaming Mikrofon mit TruSpeak™ Technologie

- Magnetische, austauschbare Headset Abdeckungen



Atlas Three PC Gaming Headset:



- Plattformübergreifende Kompatibilität (PC, XBOX One, PS4, Switch, Mobile Devices) durch 3,5-mm-Klinken-Anschluss

- Metallverstärkter Kopfbügel

- Brillenfreundlich: ProSpecs patentiertes Glasses-Relief-System

- Atmungsaktive, textilumhüllte Ohrpolster aus Memory Schaum

- Kräftiger, verstärkter Ton mit 50-mm-Over-Ear-Lautsprecher

- Akkulaufzeit von 40+Stunden

- Flip-to-Mute Mikrofon mit drei Audio-Voreinstellungen, unter anderem Sprachverstärkung und variablem Mic-Monitoring



Atlas One Gaming Headset:



- Plattformübergreifende Kompatibilität (PC, XBOX One, PS4, Switch, Mobile Devices) durch 3,5-mm-Klinken-Anschluss

- Metallverstärkter Kopfbügel

- Brillenfreundlich: ProSpecs patentiertes Glasses-Relief-System

- Ohrpolster aus Memory Foam und Lederimitat

- 40-mm-Over-Ear-Lautsprecher

- Flip-to-Mute Mikrofon