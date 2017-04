Ab sofort können Spieler, die auf Xbox One oder PlayStation 4 spielen, das neue RECON CHAT, den neuesten Zugang der Headset-Familie von der Turtle Beach Corporationn vorbestellen.

Das Chat-Headset RECON CHAT soll nicht nur federleicht und beidseitig tragbar sein, sondern dank ProSpecs Glasses Relief System vor allem für Brillenträger eine Empfehlung sein. Angeschlossen wird es per Klinkenstecker am 3,5mm-Kopfhörerausgang von Xbox One- und PS4-Controllern sowie an Smartphones/Tablets mit 3,5mm-Anschluss. Die beiden Versionen für PS4 und Xbox One unterscheiden sich übrigens lediglich durch die farbliche Gestaltung.

Für vollen Klang und klare Chat-Übertragung sollen die verbauten 40-mm-Treiber des offenen Ein-Ohr-Headsets sorgen. Die offene Bauweise soll dafür sorgen, dass ihr neben dem Chat aus dem Headset auch euren Spielklang aus der Soundanlage noch prima wahrnehmen könnt. Hinzu kommt das übliche Turtle-Beach-Mikrofon, ergänzt durch ein In-Line-Bedienteil mit Chat-Lautstärkeregelung und Stummschaltung.

Das RECON CHAT wird zum empfohlenen Verkaufspreis von 16,99 EUR angeboten und ist ab Mitte April in Deutschland erhältlich. Vorbestellungen können ab sofort bei teilnehmenden Händlern sowie auf www.turtlebeach.com platziert werden.