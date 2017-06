Im Mittelpunkt des Turtle Beach-Portfolios für die E3 stehen die neuen kabellosen Headsets mit Surround-Sound für die Geräte der Xbox One-Familie (Xbox One, Xbox One S und Project Scorpio) sowie PlayStation 4: STEALTH 700 und STEALTH 600.

Turtle Beach hat sich für die E3 in Los Angeles offenbar einiges vorgenommen, nicht zuletzt aufgrund der bevorstehenden Präsentation der Xbox Scorpio.

Bei den STEALTH 700- & 600-Headsets handelt es sich um die neuesten kabellosen Gaming-Headsets mit Surround-Technologie für Xbox One und PS4. Die Xbox-One-Varianten sind die ersten für den Handel vorgesehenen Gaming-Headsets, die sich dank Microsofts neuester Xbox Wireless-Technologie genau wie ein Xbox One Wireless-Controller direkt mit der Konsole verbinden. Zudem nutzen sie Microsofts neues Windows Sonic für Kopfhörer und sorgen so für Surround-Sound.

Die PS4-Varianten verbinden sich mithilfe eines im Lieferumfang enthaltenen drahtlosen USB-Transmitters mit der Konsole. STEALTH 700 für PS4 sorgt dank DTS: Headphone:X-Technologie für 7.1-Kanal-Surround-Sound. STEALTH 600 für PS4 lässt den Benutzer durch Turtle Beachs Virtual Surround Sound-Technologie in Spiele, Filme und Musik eintauchen.

Die Headsets sind mit 50-mm-Treibern sowie einem ausklappbaren Mikrofon ausgestattet. Für Tragekomfort speziell für Brillenträger soll das ProSpecs-Design sorgen. Ohrpolster und Kopfbügel des STEALTH 700 sind zudem mit Kunstleder umhüllt, während beim STEALTH 600 ein atmungsaktives, grobmaschiges Gewebe eingesetzt wird. Ebenfalls geboten werden separate Spiel- und Chat-Lautstärkeregler sowie ein Akku, der pro Ladung 10 bis 15 Stunden Gaming-Spaß ermöglichen soll.

Darüber hinaus verfügen die STEALTH 700-Headsets für Xbox One-Konsolen und PS4 über eine aktive Störgeräusch-Unterdrückung, die unerwünschte Hintergrundgeräusche herausfiltert. Bluetooth-Konnektivität ermöglicht das Streamen von Musik und das Annehmen von Anrufen während des Spielens. Der Benutzer kann sich zudem per Bluetooth mit der neuen Turtle Beach Audio Hub-App verbinden. In der App finden sich zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten wie der Dynamic Chat Boost, der die Lautstärke von eingehendem Chat bei lauter Spielumgebung erhöht, sowie Equalizer-Presets wie Bass Boost und mehr.

Der voraussichtliche Verkaufsstart ist der September 2017, wobei das STEALTH 600 für 99,99 Euro und das STEALTH 700 für 149,99 Euro zu haben sein wird.

Weitere Headsets auf der E3 sind XO Three für Xbox One und Recon 150 für PS4, die ab Juli für 59.99 Euro in den Handel kommen, sowie das leichte Recon Chat für 16,99 Euro.