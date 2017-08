Turtle Beach hat heute sein jüngstes Gaming-Zubehör vorgestellt, ein Multiplattform-Headset im Tarnfarben-Look.

Das Recon Camo Headset kann an Xbox One, PlayStation 4 und PC betrieben werden und bietet zudem einen 3,5mm-Klinkenstecker für die Nutzung an Smartphones, Tablets und anderen Geräten.

Turtle Beach verspricht unter anderem atmungsaktive, umkleidete Ohrmuscheln und ein lederbezogenes Kopfband für bequemen Sitz, 50mm-Treiber mit mehr Bass und Lautstärke als bei vergleichbaren Headsets gleicher Preisklasse und ein hochempfindliches Mikrofon, damit ihr im virtuellen Krieg stets die Kontrolle behaltet.

"Durch den aktuellen Trend zu Filmen und Spielen rund um den Zweiten Weltkrieg rücken die Schauplätze der Gefechte in Europa und im Pazifik wieder in den Mittelpunkt des Interesses bei Filmfans und Gamern. Unser Ziel war es, ein hochqualitatives Gaming-Headset zu liefern, das dieses Thema mit der neuesten Technologie bedient", so Jürgen Stark, CEO, Turtle Beach. "Das Recon Camo ist ein fantastisch aussehendes Headset, das den Look der Ära für Filme und Spiele transportiert und zudem überragendes Gaming-Audio und den klaren Chat liefert, die unverzichtbar sind, um als Sieger aus einem Match hervorzugehen."

Das Turtle Beach Recon Camo wird ab Herbst zum Preis von 59,99 Euro erhältlich sein.